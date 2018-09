Volleyballers stunten met zege op olympisch kampioen Brazilië

Oranje troefde de Zuid-Amerikaanse grootmacht af op vrijwel alle fronten; aanvallend, blokkerend en serverend. De eerste set was Brazilië nog iets sterker (21-25), maar in de daaropvolgende drie bedrijven overklaste Nederland de drievoudig wereldkampioen: 25-20 25-20 25-21. Met name Wouter ter Maat was op dreef in het slot van de vierde set met snoeiharde en rake opslagen.