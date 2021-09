Volleyballers kunnen niet stunten tegen Europees kampioen Servië

Video's Bol en Visser schitteren in Zürich, bittere pil voor Hassan

9 september Atlete Femke Bol heeft met groot machtsvertoon de 400 meter horden gewonnen bij de finale van de Diamond League in Zürich. De bronzen medaillewinnares van Tokio liet in 52.80 een kampioenschapsrecord aantekenen. Tweede op meer dan een halve seconde werd Sharnier Little uit de VS (53.35).