Volleyballers beginnen EK in Ahoy

Nederland organiseert het EK samen met België, Frankrijk en Slovenië. Aan het toernooi doen 24 landen mee, die in januari bij de loting worden verdeeld over vier groepen van zes. De vier beste landen uit iedere poule plaatsen zich voor de achtste finales. In het multifunctionele sportcomplex Omnisport in Apeldoorn wordt op 21 september een wedstrijd uit de achtste finales gespeeld en twee dagen later een kwartfinale. De halve finales zijn in Ljubljana en Parijs, de hoofdsteden van Slovenië en Frankrijk. De wedstrijd om het brons en de eindstrijd worden ook in Parijs gespeeld.