Volleyballer Keemink naar Italiaanse topclub Modena

Smet wil onder legende Jackson stap naar wereldtop zetten

13:01 Hordeloper Koen Smet is onder de hoede gekomen van de Brit Colin Jackson, een van de beste hordelopers aller tijden. De Amsterdammer voelt zich vereerd. ,,Hij was altijd al mijn grote voorbeeld.'' De zesvoudig Nederlands kampioen op de 110 meter horden verhuist eind deze maand naar Cardiff, waar hij in een professionele omgeving de centrale atleet wordt in een trainingsgroep van Jackson.