Volleybal-coach verrast na nederlaag: ‘Ik heb er geen verklaring voor’

Bondscoach Roberto Piazza zag zijn spelers in drie sets kansloos verliezen van Bulgarije, na de eerdere nederlaag maandag tegen Servië. ,,Dat was echt een verrassing voor mij”, zei de Italiaan na de nederlaag tegen de Bulgaren. Volgens Piazza zaten zijn spelers in het begin goed in de wedstrijd en was er niets aan de hand. ,,We staan 8-7 voor, Martin Atanasov gaat bij Bulgarije serveren en we raken ineens al ons zelfvertrouwen kwijt en de wedstrijd was voor Bulgarije. Ik heb daar geen verklaring voor. In de zomer hadden we een stap vooruitgezet, dit is wel een stapje terug.”