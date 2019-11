Volleman naar vloerfinale in Cottbus, Van Disseldorp uitgeschakeld

Frijns vijfde, De Vries zesde bij start nieuwe Formule E-seizoen

15:25 Het zesde seizoen van de Formule E startte vandaag in Saoedi-Arabië met een vijfde plaats voor Robin Frijns en een zesde plaats voor nieuwkomer Nyck de Vries. Wat is er veranderd in elektrische raceklasse en wat moet je weten over dit nieuwe seizoen?