Vloon springt Nederlands record indoor met polsstok

Vloon is na Femke Bol en Lieke Klaver de derde Nederlandse atleet die dit weekeinde een Nederlands record indoor scherper stelt. Bol verpulverde zaterdag in Wenen met 50,96 het record op de 400 meter. Ze dook bijna een seconde onder de oude recordtijd van Ester Goossens, die 23 jaar geleden 51,82 liep. Klaver snelde in datzelfde Wenen naar 23,17 op de 200 meter en liep het 33 jaar oude record van Els Vader (23,34) uit de boeken.

Voor Vloon is het zijn tweede Nederlands record. De Zaankanter bezit ook het record in de buitenlucht met 5,85. Hij ging in Düsseldorf in zijn derde poging over 5,81 en probeerde het nog op 5,86. Na twee mislukte pogingen staakte hij de strijd.