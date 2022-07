Vloon mist aanvangshoogte in WK-finale polsstokhoogspringen

Vloon sprong vrijdag in de kwalificaties nog overtuigend 5,75 met nieuwe stokken die hij in de Verenigde Staten had aangeschaft. Zijn oude stokken kreeg hij op Schiphol niet mee in het vliegtuig. Na die kwalificaties was hij dan ook hoopvol over een sterk optreden in de finale. Tot drie keer toe ging het echter mis in de aanloop. Vloon kwam telkens niet goed uit bij de insteekbak en kon daardoor geen goede sprong maken.