Visser snelt naar nieuw Nederlands record op 100 meter horden

De Nederlandse eindige in haar race als tweede in 12,58 en daarmee was ze 4 honderdsten sneller dan haar oude toptijd van 12,62. Alleen de Jamaicaanse Danielle Williams was in 12,50 sneller.



Visser kende dit jaar een moeizame voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio door een hamstringblessure. De tweevoudig Europees kampioene indoor (60 meter horden) was net op tijd fit en wist ook de finale te halen. Daarin eindigde de Noord-Hollandse als vijfde in een tijd van 12,73.