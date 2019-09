Visser nu commentator bij WK rugby: ‘Nieuw-Zeeland is zeker niet de grote favoriet’

Vier jaar geleden bracht RTL 7 het WK dagelijks mooi in beeld en begon het toernooi ook in Nederland echt te leven. Verwacht je dat nu weer?

,,Ik hoop het natuurlijk, maar dat is even afwachten. Vier jaar geleden was het WK in Engeland en waren de wedstrijden steeds mooi aan het eind van de middag of in de avond. Nu is het WK in Japan en dat betekent dat de wedstrijden hier in Europa steeds 's ochtends of vroeg in de middag op televisie zullen zijn. Toch is mijn advies aan alle sportliefhebbers om zoveel mogelijk van het WK te kijken, want het is echt een uniek sportevenement. De grote stadions in Japan zullen bij iedere wedstrijd vol zitten en vanuit landen als Argentinië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika gaan er tienduizenden fans hun nationale team achterna. Dat blijft schitterend om te zien. Japan is geen grootmacht in het rugby, maar ze doen wel altijd mee aan het WK en de sport leeft daar enorm. Veel grote rugbyers gaan aan het eind van hun loopbaan nog in Japan spelen, omdat de stadions er vol zitten en het financieel aantrekkelijk is.”