Visser bereikt meteen WK-limiet bij eerste race in Berlijn

Visser baarde vorig jaar opzien met knappe prestaties op de WK in Londen. Ze eindigde als zevende op de meerkamp en haalde ook de finale van de 100 meter horden, waarin ze eveneens zevende werd.

Churandy Martina kwam in Berlijn moeizaam op gang. De gelouterde sprinter eindigde in de series van de 60 meter als laatste met 6,84 seconden. Om naar de WK indoor van begin maart in Birmingham te mogen, is 6,63 vereist. Het persoonlijk record van de 33-jarige Martina staat op 6,58.