Viscaal maakt in Bahrein Formule 2-debuut namens Trident

De belangrijkste opstapklasse richting Formule 1 is dit seizoen weer een landgenoot rijker. Bent Viscaal rijdt eind deze maand de seizoensopener in Bahrein namens Team Trident en hoopt op een volledig seizoen bij de Italianen.

Door Arjan Schouten



Na een test voor het Italiaanse team Trident volgt er nu ook een eerste race voor de 21-jarige Bent Viscaal, die zo zijn gedroomde stap naar de Formule 2 maakt. In zijn tweede jaar in de Formule 3 imponeerde de coureur uit Overijssel namens MP Motorsport vorig jaar met een podiumplaats in Hongarije en de zege in Silverstone. Daarmee verdiende Viscaal al testtijd bij de post-season test in Bahrein, waar hij een prima indruk achterliet bij de Italianen, die hem alvast strikten voor een vervolg.

,,Dit is wat mij betreft het perfecte team om de stap richting Formule 2 mee te wagen’’, vertelt Viscaal, die sowieso de openingsrace in Bahrein rijdt en hoopt op een volledig jaar bij de Italianen. Een definitief akkoord is daar echter nog niet over bereikt. ,,Ik ben Trident dankbaar voor deze kans en kan niet wachten op de seizoenstart in Bahrein.”

Volledig scherm Bent Viscaal op de Hungaroring. © Getty Images

Over een week stapt Viscaal dus al in zijn nieuwe wagen bij de F2 wintertests, die drie dagen duren, voorafgaand aan de F1-tests. Een dag voor de opening van het Formule 1 seizoen wacht voor Viscaal op 27 maart vervolgens de officiële start van wat zijn eerste volledige Formule 2-seizoen moet worden.

Teammanager Giacomo Ricci is verheugd dat Viscaal na zijn succesvolle testperiode ook zijn debuut kan maken namens Trident. ,,We zijn ervan overtuigd dat we samen tot geweldige resultaten zullen kunnen komen. We zullen hem de beste ondersteuning bieden en hem helpen dat hij zo snel mogelijk zijn draai kan vinden.”