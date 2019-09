Viñales begint op Misano vanaf poleposition

Overtui­gend begin van volleybal­lers op EK

13 september De sprong van aanvoerder Nimir Abdelaziz over de boarding, tot de tribune van Ahoy de bal achterna, doet in het begin van de tweede set wanhoop vermoeden. Maar in de eerste wedstrijd van Nederland op het EK in eigen huis was er geen moment gevaar. De Nederlandse volleyballers wonnen vanavond in Rotterdam met 3-0 (25-13, 25-17, 25-15) van Montenegro.