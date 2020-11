Vijf handbalsters Oranje in verplichte quarantaine

Dortmund speelde vorige week twee keer in Hongarije tegen Györ. Na dat tweeluik in de Champions League testten drie speelsters en een staflid van de Hongaarse club positief op het coronavirus. Dortmund liet daarop alle speelsters twee keer testen, kon negatieve uitkomsten overleggen, maar de GGD van Dortmund verordonneerde desondanks dat de hele ploeg tot en met 21 november in thuisisolatie moet.

De handbalsters van Oranje verzamelen zich volgende week maandag op Papendal en beginnen dan de voorbereiding op een EK, waarvan nog altijd niet definitief vaststaat dat het doorgaat. Noorwegen trok zich deze week vanwege de toenemende besmettingen in het land terug als gastland. Denemarken is bereid het hele toernooi te huisvesten, maar wil daarvoor nog wel een en ander uitzoeken. "Zo snel nog de boel organiseren, is complex. Maar als we het doen, willen we het goed doen. Eind van de week moet er wel duidelijkheid zijn", aldus voorzitter Per Bertelsen van de Deense handbalfederatie.