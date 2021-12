Video | Waanzinnig einde met verste ‘buzzer beater’ in NBA ooit

Dick Jaspers (56) kan het nog steeds: vijfde wereldti­tel voor biljartle­gen­de

Dick Jaspers heeft voor de vijfde keer in zijn glanzende carrière de wereldtitel in het driebanden veroverd. De 56-jarige biljartlegende uit Brabant bleef in Egypte in een spannende finale de Turk Murat Naci Coklu net de baas. De nummer 1 van de wereld zegevierde in Sharm-El-Sheikh met 50-47.

