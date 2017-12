VIDEO: Hockeyers openen HWL-finale met nederlaag tegen Spanje

'Meulens loopt droombaan bij Yankees mis'

8:39 Niet Hensley Meulens maar Aaron Boone krijgt de prestigieuze baan van manager van de New York Yankees. Dat melden diverse media in de Verenigde Staten. Meulens, werkzaam bij de San Francisco Giants, was een van de zes kandidaten om bij de befaamde honkbalclub in dienst te treden als opvolger van Joe Girardi.