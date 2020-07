Veteraan Rossi (41) gaat ‘voor 99 procent zeker’ door in MotoGP

Rossi veroverde vier van zijn negen wereldtitels op een Yamaha: in 2004, 2004, 2008 en 2009. Na twee tegenvallende jaren bij Ducati keerde ‘The Doctor’ in 2013 terug bij het team van de Japanse motorfabrikant. Hij eindigde nog drie keer als tweede in het WK van de MotoGP, maar zijn tiende wereldtitel pakken lukte steeds niet. Vorig seizoen werd Rossi zevende in het WK. De 89ste en voorlopig laatste overwinning van de veteraan in de MotoGP was in 2017, in de TT van Assen.