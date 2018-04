Verstappen meets Van Buuren, Froome traint voor de Giro

Froome stoomt zich klaar voor de Giro

Er heerst nog steeds veel onduidelijkheid rondom Chris Froome. De Brit is nog steeds verwikkeld in de Salbutamolzaak maar mag ondertussen wel gewoon koersen. De viervoudige Tourwinnaar stoomt zich op de gevreesde Zoncolan klaar voor de Giro, waar hij Tom Dumoulin het vuur aan de schenen wil leggen.

McGregor 'leert iedere dag'

Conor McGregor kwam afgelopen week andermaal negatief in het nieuws. De Ierse kooivechter vond er niet beter op dan een steekwagen door een touringcar te gooien. De bus vervoerde op dat moment andere kooivechters. Na een overnachting in de cel werd The Notorious op borgtocht vrijgelaten. De Ier stuurde een boodschap de wereld in op Twitter: ,,Het is enkel een les als je ervan leert. Ik leer iedere dag.'' Benieuwd of het heethoofd dit keer echt zijn lesje geleerd heeft.