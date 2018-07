Verschoor niet in WK-selectie hockeysters

,,In Nederland hebben we een luxeprobleem'', zegt Annan. ,,Er zit enorm veel talent en ervaring in de groep die ik het afgelopen jaar tot mijn beschikking had. Toch waren we het als staf over de keuze voor deze achttien speelsters snel eens. Natuurlijk is het vervelend dat ik speelsters moest teleurstellen, maar dit is een professionele groep. De keuzes die we nu gemaakt hebben, sluiten aan bij de lijn van de afgelopen periode."