Veroordeelde turnarts misbruikte niet 160 maar zeker 265 meisjes

De afgelopen weken bleek bij een andere rechtszaak dat meer zeker 160 meisjes waren misbruikt door Nassar. Hij kreeg een gevangenisstraf van 50 tot 175 jaar, bovenop een eerdere celstraf van 60 jaar voor het bezit van kinderporno. In de Verenigde Staten kunnen straffen op elkaar gestapeld worden, ook al kan de veroordeelde niet lang genoeg in leven zijn om ze uit te zitten. Mogelijk krijgt Nassar in de nieuwe rechtszaak die deze week van start ging nog eens 40 tot 125 jaar extra celstraf. In Michigan staat hij terecht voor misbruik in een achterkamertje van de Twistars turnclub in Dimondale.