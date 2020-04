Verongelukte Kobe Bryant opgenomen in Hall of Fame NBA

Kobe Bryant heeft officieel een plek gekregen in de Hall of Fame van het basketbal. De Amerikaan, die in januari bij een helikopterongeluk op 41-jarige leeftijd om het leven kwam, behoort tot de zogeheten ‘Class of 2020'. Met Tim Duncan en Kevin Garnett werden nog twee voormalige topbasketballers uit de NBA opgenomen in de Hall of Fame.

Bryant speelde twintig jaar in de NBA. Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke basketballers ooit. Bryant veroverde met Los Angeles Lakers vijf kampioenschappen, in 2000, 2001, 2002, 2009 en 2010. Hij pakte met ‘Team USA’ ook twee keer olympisch goud (2008 en 2012) en neemt met 33.643 punten de vierde plaats in op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.

In de Hall of Fame worden jaarlijks enkele mensen opgenomen die veel hebben betekend voor het basketbal. Spelers moeten drie jaar gestopt zijn voordat ze in aanmerking komen voor een uitverkiezing. Bryant zette in 2016 een punt achter zijn rijke carrière. Dat deden toen ook Kevin Garnett, in 2008 kampioen van de NBA met Boston Celtics, en Tim Duncan. Die laatste speelde z’n hele loopbaan voor San Antonio Spurs en is daar nu weer assistent-trainer. De 43-jarige Duncan veroverde met de Spurs vijf titels in de NBA.

Kobe Bryant. © AFP