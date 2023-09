Verloren strijd tegen Servië biedt volleybalsters toch vertrouwen: ‘Geeft veel kracht dat we ze bijna hadden’

Turnster Simone Biles (26) toont bij rentree uitzonder­lij­ke klasse met achtste Amerikaan­se titel

Tien jaar nadat ze als tienerwonder haar eerste Amerikaanse titel won, bewees Simone Biles dat ze nog steeds bij de top van het Amerikaanse turnen thuishoort. Alsof ze nooit mentale problemen had gekend en geen noodzakelijke langdurige pauze had ingelast, werd ze zondag voor de achtste keer kampioen van de VS.