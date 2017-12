Verhoeven: Mijn gevecht draaide niet om Nederland en Marokko, dat is bekrompen

,,Ik heb online heel veel reacties gezien van mensen die van dit gevecht een strijd tussen twee etniciteiten wilden maken. Dat is niet alleen dom, maar ook zeer bekrompen. Ik neem hier fel afstand van", zo schrijft de kickbokser op zijn twitteraccount. ,,Focus op wat mensen met elkaar gemeen hebben in plaats van hoe ze van elkaar verschillen."

Ben Saddik spuugde Verhoeven eerder nog in het gezicht, waardoor Verhoeven woedend was. Hij wilde zijn tegenstander echter wel in de ring, tijdens de wedstrijd, terugpakken. ,,Respect is voor mij enorm belangrijk. Vergeet nooit dat dit een sport is. Als een tegenstander respectloos naar mij toe is, dan motiveert mij dat alleen maar."