Verdacht pakketje bij Utah Jazz, Lakers opnieuw baas over Oklahoma

Davis

Anthony Davis, die met LeBron James een bijzonder productief duo vormt, kwam uit op 33 punten die bijdroegen aan de 130-127-overwinning in Oklahoma. Dinsdag wonnen de Lakers ook al met 112-107 gewonnen, in eigen huis. Ook James had een voorname rol bij de dertiende zege met 23 punten en 14 assists. Shai Gilgeous-Alexander maakte 24 punten voor Oklahoma, dat van de afgelopen zes wedstrijden er vijf verloor. Door de dertiende zege na vijftien gespeelde duels leidt LA Lakers in de Eastern Conference.

Hersenschudding

Denver Nuggets bezorgde Boston Celtics de vierde nederlaag van het seizoen. Nikola Jokic was belangrijk voor de Nuggets met zijn derde triple-double: 18 punten, liefst 16 rebounds en 10 assists. Zijn ploeg won de topper met 106-102. Het duel lag even stil toen Boston-speler Kemba Walker bewegingloos op de vloer lag. De guard werd per brancard afgevoerd. De Celtics meldden later dat er sprake was “hersenschuddingachtige symptomen”. Walker is opgenomen in het ziekenhuis.