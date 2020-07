Veen de ultieme leider, Dwyer een echte nummer 1

Beste hockeyer ooitEchte sport is er nog altijd niet heel veel, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ bespreken we de beste hockeyer aller tijden. Natasja Weber gaat voor de Australiër Jamie Dwyer en neemt het op tegen Rik Spekenbrink, die Stephan Veen kiest.

Rik: ,,Wat krijgen we nou? Een duel over de beste hockeyer zónder Teun de Nooijer? Dat kan eigenlijk niet. Toch heel even dan: Teun was de beste balkunstenaar. Altijd met de blik naar voren, de bal aan een touwtje. Maar ik zoek eigenlijk nog net iets meer als het gaat om de beste ooit. Een winnaarsmentaliteit, en daaraan gekoppeld ook de gave om op te staan als het moet. De solo van Stephan Veen, afgerond met een doelpunt, kantelde de WK-finale in 1998 in Utrecht tegen Spanje. Twee jaar later in de olympische finale in Sydney: drie doelpunten in de wedstrijd én de beslissende strafbal, in zijn laatste interland. Daar kan zelfs Teun niet tegenop. En Jamie Dwyer ook niet.”

Quote Tja, het waren twee giganten. Laten we het daar op houden Natasja Weber Natasja: ,,Ho ho. Ben je soms de olympische finale tussen Nederland en Australië in 2004 vergeten? Na de 0-1 van Ronald Brouwer kwam Australië op gelijke hoogte na een mooie assist van Jamie Dwyer. En wie maakte in de verlenging de golden goal? Jazeker Dwyer. Hij schoot op het moment surpreme een verrassende strafcornervariant achter doelman Guus Vogels. En zo bezorgde Dwyer de Aussies hoogstpersoonlijk de eerste olympische titel. Voor de briljante acties van die kleine, snelle technicus ging ik voor de tv zitten. Dwyer scoorde uit onmogelijke (veelal korte) hoeken en had geweldige passeeracties. Een genot om naar te kijken. Zijn lelijke witte haarband nam ik maar op de koop toe. En ja Teun de Nooijer. Die hoort wat mij betreft in de top-3 wat betreft ‘de beste hockeyer ooit’. Wat een prachthockeyer was hij, met een erelijst om u tegen te zeggen. Maar De Nooijer miste wel de leiderschapskwaliteiten waarover Dwyer en Veen wel beschikten.”

Volledig scherm Stephan Veen juicht namens Oranje in 1994. Rik: ,,Dwyer was een geweldige speler. Terecht onlangs gekozen tot beste buitenlandse hockeyer in de Nederlandse hoofdklasse. Maar de chauvinist in mij gaat voor de Hollander. Die thuis ook gewoon een olympische gouden plak meer heeft hangen trouwens, want ook in 1996 werd Oranje kampioen. Die lichting was gewoon geweldig, wat een karakters bij elkaar. Er was ook regelmatig gedoe, maar aanvoerder Veen wist toch de troepen bij elkaar te houden. En hij kon ook gewoon geweldig hockeyen. Vooral zijn acceleratie was typerend. Hij had een extra versnelling.”

Natasja: ,,Ja punt voor jou: twee olympische titels voor Veen tegenover één voor Dwyer. Tuurlijk, ik kon ook enorm genieten van het spel van Veen, zeker op de Olympische Spelen van 2000. Wat een bizar toernooi was dat hè. Nederland leek de poulefase niet te overleven en ging uiteindelijk toch nog met olympisch goud naar huis. Dwyer was er toen nog niet bij. Hij werd door Australische bondscoach te licht bevonden en daar baalde hij goed van. Dwyer was al 21 en wilde schitteren op de Olympische Spelen in zijn thuisland. Vier jaar later schitterde hij echt. Trouwens wel jammer dat Veen al op zijn 30ste stopte met tophockey, na zijn tweede Olympische Spelen. Zijn afscheid had natuurlijk niet mooier kunnen zijn met zijn heldenrol in de olympische finale, maar toch... Ik denk dat hij in 2004 nog wel een belangrijke rol had kunnen vervullen in Oranje of niet? Dwyer heeft vier Olympische Spelen meegemaakt. Al moet ik zeggen dat hij in Rio – toen hij al 37 was – al aardig op zijn retour was. Jammer.”

Karakters

Rik: ,,Ik denk dat Veen nog steeds belangrijk had kunnen zijn, haha. Die karakters mist het huidige hockey echt. Maar goed, hij stopte inderdaad op zijn hoogtepunt en dat heeft ook wel iets. Veen moest uit de tunnel, weg van het hockey, om er uiteraard weer terug te keren. Hij zal zelf trouwens de Indiër Balbir Singh kiezen als de grootste hockeyer ooit, gok ik. Drie keer olympisch kampioen en onlangs overleden.”

Volledig scherm Jamie Dwyer (l) in 2010 in actie als speler van Bloemendaal tegen Laren. © ANP

Natasja: ,,Qua prijzenkast ontlopen Veen en Dwyer elkaar niet zo heel veel. Tegenover twee keer olympisch goud voor Veen staat eenmaal goud en tweemaal brons voor Dwyer. De Australiër pakte in de hoofdklasse drie landstitels met Bloemendaal, Veen twee met HGC. Maar…. Dwyer werd vijf keer uitgeroepen tot beste hockeyer van de wereld. En Veen? Hoe vaak won hij deze eretitel?”

Rik: ,,Twee keer, maar dat zegt me niet zo gek veel. De prijs bestaat pas sinds 1998 en is elk jaar voer voor discussie, net als deze rubriek, want wat maakt iemand de beste?”

Natasja: ,,Tja, het waren twee giganten. Laten we het daar op houden. Wat ik wel mooi vind: Dwyer had al op jonge leeftijd de drang om de beste hockeyer ooit te worden. Daarom speelde hij vrijwel zijn hele carrière met rugnummer 1. Wat mij betreft het nummer dat hem naadloos paste.”

Rik: ,,Rare kwibus. Nummer 1 is voor de keeper. Altijd.”