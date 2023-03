Vechtpartij in NBA: ‘reuzen’ Brook Lopez en Trey Lyles vliegen elkaar in de haren

Met videoDe NBA-kraker stond al weken rood omcirkeld in de agenda van de basketbalfan. En Milwaukee Bucks, koploper in de Eastern Conference, en Sacramento Kings, nummer drie uit de Western Conference, maakten de verwachtingen afgelopen nacht meer dan waar. De Bucks kwamen terug van een achterstand en wonnen, na een spektakelstuk zonder weerga, met 133-124.

Een topduel met alles erop en eraan beloofde het te worden en een topduel werd het bij de rentree van Giannis Antetokounmpo bij Milwaukee Bucks. De Griek had met 46 punten een groot aandeel in de zege. Antetokounmpo miste een aantal wedstrijden vanwege een blessure aan zijn rechterhand. Hij was tegen Sacramento Kings ook goed voor 12 rebounds en vier assists. De Bucks blijven met 49 overwinningen tegenover 19 nederlagen aan kop staan in het oosten.

Fysiek vuurwerk was er vooral in de slotfase, toen de stoppen doorsloegen bij Trey Lyles en Brook Lopez. Lyles (Sacramento Kings, 2.06 meter) besloot Antetokounmpo een duw te geven, waarna Lopez (2.16 meter) het voor zijn topschutter opnam en beiden in een vechtpartijtje belandden. In no-time was het basketbalveld een arena vol duwende en trekkende ‘reuzen’, waarbij zelfs de jurytafel het bijna moest ontgelden.

Hoewel Antetokounmpo amper in de gaten dat hij werd geduwd, kon hij de steun van zijn ploeggenoot zeer waarderen. ,,Ik dat Brook boos was en normaal gesproken is hij niet zo boos”, aldus Antetokounmpo. ,,Hij schreeuwde ‘doe dat niet nog een keer, duw hem niet zo’. Toen realiseerde ik me, oh man, hij duwde me in mijn rug. Het is duidelijk dat ik het waardeer dat Brook achter me staat. Dat is my guy, niet alleen op het veld, buiten het veld, voor het leven is hij my guy.”

,,Dat is alles wat ik aan het doen was", aldus Lopez. ,,De wedstrijd was afgelopen en Giannis dribbelt de tijd vol. Ik weet niet wat die vent deed met Giannis. Zoals ik al zei, de wedstrijd was al afgelopen. Dus ik wilde gewoon mijn maat beschermen.”

Lyles en Lopez werden met nog 15 seconden op de klok met een technische fout achter hun naam van het veld gestuurd. Mogelijk wacht hen nog een schorsing.

