Varenhorst: EK moet iets meer zijn

Varenhorst won met Nummerdor zilver bij het WK beachvolleybal in 2015 in eigen land en greep vorig jaar met Van Garderen net naast een WK-medaille. Hoewel de 2,12 meter lange beachvolleyballer goed op het juiste moment kan pieken, herinnert hij zich zijn eerste titeltoernooi als zijn slechtste prestatie ooit. ,,Ik had te extreem tegen mezelf gezegd dat ik het als ieder ander toernooi moest benaderen. Daardoor riep het bij mij niets extra's op. Je moet qua spel inderdaad niet ineens gekke andere dingen gaan doen, maar qua emotie en agressie moet het wel iets meer zijn." Daarom is het EK ook een piekmoment voor het duo, dat zijn vizier heeft gericht op de Spelen van Tokio 2020. Ze zijn nog aan elkaar aan het wennen, maar dat is volgens de 21-jarige Bouter een proces dat altijd doorloopt. ,,We gaan nog heel wat wedstrijden nodig hebben om echt goed ingespeeld te raken op iedere situatie."

In de World Tour spelen ze dit jaar voor het eerst samen. ,,Bij vlagen spelen we leuk en soms minder", zegt Varenhorst. ,,Voor nu is dat oké, maar straks is dat niet meer voldoende. Kijk naar Brouwer en Meeuwsen, als zij geen medaille halen is het een ondermaats toernooi geweest. Daar willen wij ook naartoe." Bouter: ,,Als wij nog niet op dat niveau zijn, kunnen we wel zeggen dat we voor de medailles moeten meedoen. Maar dan is elke week een teleurstelling."