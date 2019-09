Van Vlerken sluit Ironman af met winst in Almere

Van Vlerken, geboren in Krimpen aan de Lek, maar al jaren wonend in Oostenrijk, wist daarmee voor de zeventiende keer onder de 9 uur te finishen in een ironman. Ze is daarmee mondiaal recordhoudster.



Haar beste tijd zette ze in 2013 neer in Florida: 8.43.07. In 2008 won ze de Challenge Roth in 8.45.48. Destijds was dat een wereldrecord. In datzelfde jaar pakte ze zilver op het WK in Hawaii. Dat was haar beste resultaat op het eiland in de Stille Oceaan, de bakermat van de triatlon.