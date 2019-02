Van Rouwendaal teleurstellend twaalfde in Dubai

Van Rouwendaal schreef de race in Dubai vorig jaar op haar naam. Ze lag na 7500 meter nog tweede. ,,Maar het was wel heel zwaar met die hoge golven en de onderlinge gevechten. Ik lag midden in het strijdgewoel en merkte dat ik op het eind niet veel energie meer overhad. Misschien omdat ik de laatste zes weken op de trainingen meer op techniek heb gewerkt'', vertelde ze.



Van Rouwendaal probeerde in de slotfase tevergeefs om van kop af een eindsprint in te zetten. ,,Dat geeft me meestal wel zelfvertrouwen en het is me vaak gelukt zo te winnen. Nu zat dat er gewoon niet in. Ik denk dat het toch een goed resultaat is, zo vroeg in het nog lange seizoen.''



Ferry Weertman besloot zijn titel niet te verdedigen. Hij verblijft in Oman waar de nationale zwemselectie een trainingskamp heeft belegd.