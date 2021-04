Van Roon voelt zich bestolen van olympisch ticket: ‘Het was altijd in mijn nadeel’

De jonge zwemster vierde begin december in Rotterdam feest toen ze zich met een tijd 24,63 seconden plaatste voor de Spelen. Van Roon zou samen met Ranomi Kromowidjojo in Tokio in actie komen op dit nummer, tot een juridische strijd begon. Femke Heemskerk ontbrak namelijk in Rotterdam omdat ze in quarantaine zat vanwege een positieve coronatest van haar man. Ze eiste een herkansing en haalde uiteindelijk via een tuchtzaak haar gelijk. Een compromis volgde: beide zwemsters kregen in Eindhoven nog een kans om hun tijd te verbeteren.



,,Ik werd betrokken bij iets waar ik nooit bij betrokken had mogen worden”, aldus Van Roon. ,,Het was: joh, los jij het maar op. Ik moest de kastanjes uit het vuur halen voor alle partijen. Ik had twee keuzes, beide waren heel vervelend, dus wat moet je dan kiezen? Het was altijd in mijn nadeel. Als ik niet akkoord was gegaan met deze oplossing, dan had ik daar nog maanden mee gezeten. Het is na een paar heel vervelende maanden heel zuur om met niets in je handen te staan. Dat is aan een paar partijen te wijten. Ik heb geen zin om hier verder een juridische strijd over te voeren. Maar het is een feit dat de KNZB in de eerste plaats de reglementen niet goed heeft opgeschreven.”