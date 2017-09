Van Rijsselberghe en De Geus plaatsen zich voor medalrace

Badloe (23) eindigde vorig jaar tijdens de olympische zeilweek in Enoshima nog op de eerste plek. Bij de WK in Israël veroverde hij in 2016 brons. De trainingsmakker van Van Rijsselberghe richt zich op deelname aan de Zomerspelen van Tokio 2020. Voor hem zijn de toekomstplannen van 'DVR' daarom van groot belang. Elk land mag in 2020 maar één deelnemer per olympische zeilklasse naar Enoshima sturen. Van Rijsselberghe laat waarschijnlijk na de WK in Japan weten of hij opnieuw aan een olympische campagne begint.



Ook De Geus (25), vierde bij Rio 2016 en derde bij het WK vorig jaar in Eilat, wil heel graag haar olympische ambities op een plak waarmaken. ,,Windsurfen is onvoorspelbaar, maar ik heb echt nog nooit zo'n licht-weer-WK meegemaakt als hier'', liet ze vrijdag weten.