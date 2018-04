Van Rijsselberghe al klaar in Hyères

Van Rijsselberghe mist naar eigen zeggen nog de vereiste scherpte, omdat hij in de afgelopen winter minder trainingsuren heeft gemaakt dan in andere jaren. Hij eindigde in de drie races van vrijdag voor de kust in Zuid-Frankrijk als achttiende, vierde en 42e, zijn zogeheten 'schrapresultaat'. Het bracht de windsurfer van Texel op de 27e plaats in het klassement. ,,Ik wilde het balletje weer aan het rollen krijgen, maar het leek deze week meer op een stuiterballetje'', zei 'DVR'. ,,Die gaan we hopelijk gauw weer laten rollen.''