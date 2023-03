Van NBA-ster met 91 miljoen en 7 kids bij 6 vrouwen tot schutter: zo stortte Shawn Kemp ineen

Op woensdagmiddag zouden er in de buurt van een winkelcentrum in Tacoma na een woordenwisseling schoten gelost zijn geweest tussen inzittenden van twee auto's op een parkeerplaats. Kemp heeft volgens de politie geschoten vanuit een van de auto's.

Gewonden vielen er niet, wel werd er een vuurwapen in beslag genomen. In de Verenigde Staten staat er maximale gevangenisstraf van tien jaar op het schieten vanuit een auto. Kemp moet zijn proces voorlopig achter de tralies afwachten.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het is niet de eerste keer dat Kemp, voormalig topschutter van Seattle SuperSonics, in aanraking komt met justitie in de Verenigde Staten. In 2005 werd hij een eerste keer gearresteerd voor bezit van cocaïne en marihuana. Drie jaar geleden maakte Kemp deel uit van een groep die Shawn Kemp’s Cannabis opende, een verkooppunt voor cannabis in Seattle.