Van Kessel troeft ploegmaat Aerts af in veldrit Hasselt

Van Kessel profiteerde in Hasselt van de afwezigheid van de grote namen in het veldrijden. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Lars van der Haar kwamen niet aan de start.

Van Kessel ging in de eerste bocht onderuit en leek kansloos, maar hij zette een knappe inhaalrace in. Hij bleef in de slotfase samen met Aerts vooraan over. De 26-jarige Brabander was beduidend sterker in de sprint. Hij boekte zijn eerste zege van dit veldritseizoen.