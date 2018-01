BMX’er Van Gorkom zwaargewond na botsing met ketting

BMX’er Jelle van Gorkom (27) is dinsdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op Papendal. Hij botste bij een training op een veiligheidsketting die onderaan de startheuvel hing. Volgens Jochem Schellens, directeur van Sportcentrum Papendal, was Van Gorkom waarschijnlijk direct buiten bewustzijn.

Door Rik Spekenbrink



Hij heeft gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren. Van Gorkom wordt op dit moment slapende gehouden in het ziekenhuis.

Of de fietscrosser uit Lichtenvoorde in levensgevaar is, kunnen de artsen volgens Schellens nog niet zeggen. ,,Maar het was een zwaar ongeluk. Het zwaarste dat we hier op Papendal hebben gehad, en we zijn helaas wel wat gewend.”

Volgens Schellens had de bewuste ketting er op dat moment niet mogen hangen. ,,Die ketting hangt er juist om ongelukken te voorkomen. Je kan hem niet zien vanaf de start. We doen er onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar onze eerste prioriteit ligt bij de gezondheid van Jelle, en zijn naasten.”

Bondscoach Bas de Bever laat weten te aangeslagen te zijn om op dit moment te reageren. Schellens: ,,Het is een kleine, hechte groep die qua samenstelling al jarenlang nagenoeg hetzelfde is. De impact is groot. BMX is een gevaarlijke sport, die mannen en vrouwen zijn van graniet en kunnen tegen een stootje. Maar dit was echt een zwaar ongeluk.”

Van Gorkom won op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro zilver. Hij werd in zijn carrière al vaker getroffen door zware blessures. In 2012 kwam Van Gorkom zwaar ten val in het Amerikaanse Chula Vista. Hij werd drie dagen in coma gehouden en geopereerd aan zijn longen. Bij andere valpartijen liep hij diverse botbreuken op.