Van Gerwen op shortlist sportman van het jaar, Feyenoord niet bij sportploeg

Michael van Gerwen (28) werd vorig jaar tot zijn grote verbazing niet genomineerd voor de sportman van het jaar-verkiezing. Genomineerd is hij dit jaar nog niet, maar zijn naam prijkt wel op de 'shortlist'.



Opvallend is dat landskampioen Feyenoord niet genoemd wordt in de strijd om de titel 'sportploeg van het jaar'. De Rotterdammers behaalden afgelopen seizoen voor het eerst sinds 1999 de landstitel. Max Verstappen, Sportman van 2016, staat ook voor dit jaar op de shortlist bij de mannen, maar Sportvrouw van 2016, turnster Sanne Wevers, ontbreekt.



Het behalen van de Europese titel in eigen land heeft de Nederlandse voetbalvrouwen liefst drie vermeldingen opgeleverd. Lieke Martens staat op de lijst kandidaten voor Sportvrouw van het jaar, Sarina Wiegman op die voor Coach van het jaar en de 'Oranje Leeuwinnen' komen in aanmerking voor Sportploeg van het jaar.



Uit de lijsten kiest de vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor voor alle categorieën in principe drie genomineerden. De nominaties worden op 3 december bekend. Er wordt gekeken naar de prestaties vanaf 1 december van het vorige jaar, tot en met 30 november van dit jaar. De daadwerkelijke stemming vindt vlak voor de live tv-uitzending van het NOS NOC*NSF Sportgala op 19 december plaats. De stemmen van de sporters en coaches tellen voor vijftig procent mee, de stemmen van de juryleden samen voor de overige vijftig procent.