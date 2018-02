Van Gelder niet meer in turnselectie

Gymnastiekbond KNGU meldt met Van Gelder te gaan praten over zijn programma. De bond ,,erkent de kwaliteiten van Yuri op de ringen en zijn bijdrage in de afgelopen jaren. Vanuit dat perspectief wordt samen met Yuri gekeken naar een individueel traject via de World Cupwedstrijden dit jaar.''



Van Gelder werd in 2016 bij de Spelen van Rio naar huis gestuurd onder meer omdat hij de gedragsregels had overtreden. Zo was hij de avond nadat hij zich had gekwalificeerd voor de ringenfinale tot diep in de nacht op stap geweest. Na de Spelen vond hij in Hassan Zaazouz een nieuwe trainer, maar Van Gelder plaatste zich niet voor de WK van 2017.