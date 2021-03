Van Diepen en Bonevacia zorgen voor eerste Nederlandse medailles op EK in Torun

Husillos nam na de start de leiding en kreeg drie Nederlanders achter zich aan: Bonevacia, Van Diepen en Jochem Dobber. Zij wisten de Spanjaard niet te passeren. Husillos zegevierde in 46,22, voor Van Diepen (46,25) en Bonevacia (46,30). Dobber kwam als vijfde over de finish in 46,82.

Drie Nederlandse finalisten

Er was sprake van een uniek moment in de Nederlandse atletiek met drie Nederlandse finalisten op dit onderdeel. Op de 400 meter speelde Nederland in het verleden internationaal geen rol van betekenis, maar sinds de komst van de Zwitserse trainer Laurent Meuwly naar sportcentrum Papendal hebben de specialisten enorme vooruitgang geboekt.

Van Diepen, Bonevacia en Dobber maakten bij de EK indoor indruk door in de halve finales allemaal hun race te winnen. De Nederlanders waren daardoor de favorieten voor het goud, maar ze moesten het afleggen tegen Husillos. Het zilver voor Van Diepen en brons voor Bonevacia waren de eerste medailles voor de Nederlandse ploeg op deze EK.

Beiden pakten hun tweede medaille op een EK indoor. Bonevacia won in 2017 brons op de 400 meter in Belgrado, Van Diepen deed dat twee jaar later in Glasgow.

Tony van Diepen (links) samen met Spanjaard Óscar Husillos en landgenoot Liemarvin Bonevacia op het podium na de tweede dag van de Europese Kampioenschappen Indoor Atletiek.

Halve meter

,,Ik ben een 800-meterloper. Dat is mijn afstand en dat zal ik laten zien op de Olympische Spelen. Op de 400 meter ben ik deelnemersmateriaal”, grapte hij na afloop van de unieke finale, waarin landgenoot Liemarvin Bonevacia naar het brons liep en Jochem Dobber als vijfde finishte.

,,Outdoor ben ik niet snel genoeg op de 400 meter. Ik kan niet openen in 20,50 op 200 meter en ook geen 43 seconden lopen. Maar indoor is goed voor mij. Dat is langzamer, komt meer tactiek bij kijken en kun je ook volgen.”

Dat deed de 24-jarige Van Diepen dan ook in de finale. Vanuit baan 6 kwam hij in vierde positie door na de eerste ronde. Hij passeerde Dobber binnendoor en haalde op de laatste meters Bonevacia in. De Spanjaard Óscar Husillos kon hij net niet meer inhalen. ,,Het scheelde een halve meter, ik heb er voor gevochten. Het was een lastige race waarin ik een paar misstappen maakte en twee keer klem kwam te zitten. Afremmen en weer versnellen kost enorm veel kracht. Maar ja, het is 400 meter en niet 400 meter plus. Balen dat het geen goud is geworden, maar toch heel dik tevreden met zilver.”

Nieuwe kans

Van Diepen liep in de halve finales een persoonlijk record van 46,06 en plaatste zich als snelste voor de eindstrijd. Hij wist echter ook dat Husillos een sterke loper is. De Spanjaard won in 2018 de finale van de WK indoor in 44,92, maar werd na afloop gediskwalificeerd omdat hij buiten de baan was gestapt. ,,Loop ik één tegen één met hem, dan zou ik zeggen dat ik win. Maar je loopt niet in je eentje. Ik moest ook knokken tegen Liemarvin en Jochem.”

Voor Van Diepen was het zijn tweede medaille op een EK indoor. Twee jaar geleden in Glasgow verraste hij al met brons op de 400 meter. Bonevacia veroverde voor de tweede keer brons; hij greep die medaille ook al op de EK indoor van 2017 in Belgrado. ,,Ik ben er blij mee. Ik had het lastig vanuit baan 3, werd ook gehinderd”, zei de 31-jarige atleet van Curaçao. ,,Maar het is wat het is. Ik ga er niet over zeuren. Morgen is de estafette op de 4x400 meter en dat zie ik als een nieuwe kans.”

Tony van Diepen (links) en Liemarvin Bonevacia in actie tijdens de finale op het onderdeel 400 meter op de tweede dag van de Europese Kampioenschappen Indoor Atletiek.

Bol maakt status waar

Atlete Femke Bol heeft zaterdag bij de 400 meter voor vrouwen de hoge verwachtingen helemaal waargemaakt. De 21-jarige Amersfoortse snelde naar het goud in de finale bij de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun. Bol deed dat bovendien in een Nederlands record van 50,63 seconden, één honderdste onder haar oude toptijd. Lieke Klaver moest genoegen nemen met de vijfde plaats in 52,03.

Bol stond voor het eerst in een finale van internationaal kampioenschap, maar gold niettemin als torenhoge favoriete vanwege haar indrukwekkende optredens deze winter op de indoorbanen. Ze scherpte al vier keer eerder het Nederlands record aan en met haar beste tijd voert ze met afstand de Europese ranglijst van dit jaar aan

Femke Bol wint EK-goud op de 400 meter in de Poolse stad Torun.