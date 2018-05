Van der Vaart pakt goud in regatta Medemblik

,,Het is uitgelopen op een strategisch spelletje'', zei de winnares. ,,Daar wilde ik graag aan werken en dat is dus wel gelukt. Het was ook voor het eerst dat we voeren met boundaries, fysieke grenzen op het water. Dat maakte het van begin tot eind spannender.''

Het olympische duo Annemiek Bekkering/Annette Duetz sloot de regatta in de 49erFX af als tweede. Het tweetal, zevende bij de Spelen van Rio 2016, moest na de medalrace het Britse duo Charlotte Dobson/Saskia Tidey voor laten. Ook het brons ging naar een Nederlandse boot: Odile van Aanholt en Marieke Jongens. Bekkering en Duetz waren de slotrace als leiders begonnen, maar zagen daarin niet alleen Dobson en Tidey voor zich eindigen, maar ook het Nederlandse duo Dewi Couvert en Jeske Kisters.

,,We lagen er best goed voor, maar we hebben onnodig risico genomen, waardoor we een protest kregen en een rondje moesten draaien'', zei Duetz. ,,Dat was echt zonde. Maar uiteindelijk zijn we wel blij met de week, alleen jammer van het resultaat. We hadden graag willen winnen."

In de RS:X werd de medalrace gewonnen door Lilian de Geus, maar het was niet genoeg voor de eindzege. Die ging naar de Poolse Zofia Noceti Klepacka, die slechts als vijfde de finish haalde. De Geus klom wel een plaatsje en pakte het zilver, voor de Russin Stefania Elfoetina. ,,Het ging supergoed'', ze De Geus na de laatste race. ,,Ik kon mijn plan uitvoeren en voer mijn eigen race. Het was wel gunstig dat de Russin veel risico nam. Als ik haar was geweest, had ik het anders aangepakt.''