Van der Vaart haalt Bouwmeester in bij EK in Porto

Drie Nederlan­ders op Glory 66 in Parijs

7:01 Op het Glory evenement in Parijs zullen op 22 juni drie Nederlanders in de vechtarena staan. Mohammed ‘The Destroyer’ Jaraya keert in de Franse hoofdstad terug in de lichtgewicht klasse, nadat zijn uitstapje bij het welterweight vorig jaar verloren ging tegen Murthel Groenhart.