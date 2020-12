Van der Poel rijdt concurrentie op een hoop bij eerste cross van seizoen

Al in de tweede ronde liet Van der Poel zijn tegenstanders de hielen zien. Even leek het erop dat de renner van Alpecin-Fenix er een onemanshow van zou maken op de druilerige gras- en zandvlaktes langs de Schelde, maar halverwege de wedstrijd nam Van der Poel mede door een val wat gas terug. Eli Iserbyt profiteerde daarvan en sloot aan bij de ontketende Nederlander. In de voorlaatste ronde haalde Van der Poel de hamer weer tevoorschijn en dreunde hij de Belg Iserbyt uit zijn wiel. Vlotjes liep de drievoudig wereldkampioen weer uit bij zijn naaste belager en soleerde hij naar de meet. Op de finish had Van der Poel een voorsprong van zes seconden op Iserbyt. Ruim daarachter werd het Britse talent Tom Pidcock derde.

‘Beter dan verwacht’

,,Het ging beter dan verwacht, maar ik maakte wel een foutje in het zand”, reageerde Van der Poel, doelend op zijn valpartij. ,,Maar ik voelde me goed en voelde dat ik nog veel aan overschot had. Ik moest wel alles op alles zetten om Eli te lossen. Dat had ik ook wel verwacht”, aldus de winnaar die na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen nog eens 3 kilo is afgevallen.



Het is de vijfde keer dat Van der Poel de Scheldecross in Antwerpen op zijn naam schrijft. Morgen staat hij aan de start van de Telenet Superprestige Gavere. Ook daar zal zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, die op dit moment aan het trainen is in Spanje, geen acte de présence geven. Zoals het er nu naar uitziet treffen beide toppers elkaar op 23 december tijdens een wedstrijd in Herentals voor het eerst.