Van der Poel ook ongenaakbaar in Zonhoven

De Belgische wereldkampioen Van Aert reed in de slotfase weg bij Lars van der Haar in de strijd om de tweede plaats. De Nederlander eindigde als derde.



Voor Van der Poel, die rijdt voor Beobank-Corendon, was het zijn achtste overwinning in negen optredens dit seizoen. Alleen Van der Haar wist hem eenmaal te verslaan, in het Belgische Ronse.



Gisteren was Van der Poel ook al de beste in een cross in het eveneens Belgische Kruibeke.