Van der Mark zesde in tweede race van het weekend, wereldkampioen Rea wint

NBA Horrorsce­na­rio dreigt voor Bucks na nieuwe nederlaag in play-offs

3 september De basketballers van Milwaukee Bucks dreigen een topseizoen in de Amerikaanse NBA alsnog te vergooien. De ploeg die in het reguliere seizoen veruit de beste was, verloor in de play-offs voor de tweede keer op rij van Miami Heat (114-116) en staat nu in de halve finales van de Eastern Conference met 2-0 achter.