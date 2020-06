Van der Mark vertrekt bij Yamaha

,,Zowel Yamaha als Van der Mark gaat het opnieuw geplande 2020-seizoen vastberaden in om de succesvolle vierjarige samenwerking in stijl te beëindigen, door te strijden om overwinningen en uiteindelijk mee te doen om het wereldkampioenschap", luidt de verklaring van de ploeg.



Van der Mark reed sinds 2017 voor Yamaha. In de jaren daarvoor kwam hij uit voor Honda.



De Nederlandse Yamaha-coureur hervat het seizoen in het WK Superbike eind juli in de Spaanse stad Jerez. Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld.