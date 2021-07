Van der Mark snelt naar vierde plaats in Assen, zege voor Rea

De eerste race werd na een zware crash van Jonas Folger een paar ronden voor het einde afgevlagd. De Duitser was na zijn valpartij bij kennis waarna hij in het medisch centrum op het circuit de eerste behandelingen onderging. Daarna werd Folger naar het ziekenhuis in Assen gebracht voor nader onderzoek.

Voor Rea was het zijn dertiende zege in Assen. Daarmee is hij de eerste coureur in het WK Superbike die op hetzelfde circuit dertien races weet te winnen. Het was zijn derde seizoenszege in een hoofdrace. In een sprintrace zegevierde hij tot dusver eveneens drie keer. Die korte wedstrijd staat in Assen zondagochtend op het programma waarna de tweede hoofdrace volgt.