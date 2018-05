Van der Mark pakt eerste dubbel in WK Superbike

Van der Mark sloeg net als een dag eerder toe in het tweede deel van de race. Hij klom naar de tweede plaats in de zeventiende ronde en greep een ronde later de koppositie op zijn Yamaha om die niet meer af te staan. Hij finishte met een voorsprong van ruim twee seconden op de Turkse Kawasaki-coureur Toprak Razgatlioglu. De Noord-Ierse wereldkampioen Jonathan Rea eindigde als derde.

De Nederlandse Yamaha-coureur is na zijn dubbele zege op het beroemde Britse circuit in Leicestershire opgeklommen naar de derde plek in de WK-stand. Van der Mark heeft 163 punten, 82 minder dan Rea en achttien minder dan de Brit Chaz Davies.