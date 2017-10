Van der Mark debuteert in MotoGP met negentiende tijd

Motorcoureur Michael van der Mark heeft de negentiende tijd gereden in de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Maleisië. De Nederlander debuteert dit weekeinde in de MotoGP. Hij neemt op het circuit van Sepang de plaats in van de Duitser Jonas Folger, die door een virusinfectie sinds twee weken aan de kant staat en voorlopig nog niet is hersteld.

Van der Mark zelf was behoorlijk tevreden over zijn eerste optreden in de MotoGP: ,,Vanaf de eerste ronde voelde het goed. In de ochtend wilde ik graag naar buiten maar vanwege de weersomstandigheden moest ik lang wachten. Dat was niet de perfecte start."

Eenmaal op de baan ging het naar eigen zeggen als vanzelf: ,,Ik heb echt genoten van die eerste ronden. De eerste sessie ging eigenlijk wat beter dan verwacht. Je weet niet precies wat je moet verwachten, maar de machine was eenvoudig te besturen. Daarom voelde alles ook heel natuurlijk aan."

De tweede sessie vond plaats in de regen, maar ook daar noteerde Van de Mark een negentiende tijd. ,,In het begin had ik het wat lastig, dus toen heb ik wat andere rijders gevolgd om daarvan te leren. Op de droge baan wilde ik vooral mijn eigen plan trekken, want ik heb nog veel te leren.”

Beenbreuk