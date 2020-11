Van der Heijden negende Nederlandse bij handbalteam Borussia Dortmund

Dossier turnmis­bruik dijt uit: weer 35 nieuwe meldingen

4 november Het dossier turnmisbruik dijt nog steeds uit. De afgelopen weken is het aantal meldingen - door de bond ‘contacten’ genoemd - aangegroeid tot 165. Dat betekent een toename van 35 in de voorbije vijf weken. In totaal gaat het om 131 beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag over een periode van 35 jaar in breedte- en topsport. Het merendeel betreft zaken van voor 2012.