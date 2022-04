Van den Goorbergh betrokken bij ‘gruwelijk ongeluk’ GP Portugal

met videoNa een massale crash tijdens de Grote Prijs van Portugal in de Moto2 moest Zonta van den Goorbergh de race voor het einde staken. Bo Bendsneyder eindigde als achtste in de door Joe Roberts gewonnen race, die werd ontsierd door de crash op het door de regen plotseling spekgladde circuit van Portimão

Van den Goorbergh was onderuitgegaan in achttiende positie, de kort achter hem rijdende Bendsneyder kon een val voorkomen. Voor Van den Goorbergh is het al de derde race op rij dat hij de finish niet haalt. Zijn race strandde in de negende ronde.

Emotioneel

Vader Jurgen van den Goorbergh liet kort na de massale crash bij Ziggo Sport weten dat de fysieke schade bij zijn zoon (16) meeviel. Wel was hij emotioneel na zijn derde opeenvolgende uitvalbeurt. ,,Een mooie wedstrijd had er in kunnen zitten, dan gebeurt zo’n gruwelijk ongeluk. De motorfiets van ons is volledig kapot. Maar goed, liever dat dan de rijder.”

Voor Bendsneyder was het zijn derde top 10-notering op rij na de negende plaats in de GP van Argentinië en de zevende in de GP van Amerika. De Rotterdammer heeft inmiddels 25 WK-punten verzameld en staat daarmee twaalfde. Van den Goorbergh wacht nog op zijn eerste WK-punt.

Roberts, die rijdt voor het Kalex Italtrans Racing Team, hield de Italiaanse WK-leider Celestino Vietti achter zich. De Spanjaard Jorge Navarro eindigde als derde.

Quartararo wint in MotoGP De Franse wegracer Fabio Quartararo heeft de Grote Prijs van Portugal in de MotoGP gewonnen. De regerend wereldkampioen was op het circuit van Portimão een klasse apart op zijn Yamaha. Hij startte als vijfde, maar nam al snel de leiding en stond deze niet meer af. Het was zijn eerste zege in dit seizoen. Quartararo nam ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Enea Bastianini (Ducati), die de race niet uitreed. Hij deelt die koppositie met de Spanjaard Alex Rins (Suzuki), die als vierde finishte.

