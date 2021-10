Van den Assem (31) beëindigt carrière bij Oranje: ‘Een grote anticlimax’

Del Rey vijfde speler ooit met 58 slagen voor één ronde: ‘Ik ben nogal opgewonden over mijn spel’

1 oktober De Spaanse golfer Alejandro Del Rey heeft bij de Swiss Challenge historie geschreven. Op de par-72 baan in het Franse Michelbach-Le Haut ging hij rond in 58 slagen. Een score van -14 ten opzichte van het baangemiddelde is nog nooit vertoond op welke Tour dan ook.